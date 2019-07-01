«البركاني» يكشف عن أمر أكده له «محمد بن زايد» ويغادر الامارات بهذه النتائج

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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أنهى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، اليوم الأربعاء، زيارته للعاصمة الإماراتية أبو ظبي، والتي استمرت اربعة ايام ،التقى خلالها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد.

واجرى البركاني لقاءات ومشاورات مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ووقع مذكرة تفاهم وتعاون بين البرلمانين.

كما التقى بعدد من المسئولين الاماراتيين حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل المستجدات على الساحة اليمنية وتنسيق الجهود بين البلدين في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران ، وبحسب وكالة سبأ.

وفي ختام زيارته، حيا البركاني «دعم الامارات لليمن والإسهام في اسقاط الانقلاب واستعادة الدولة وما تقدمه في الجانب الإنساني والسياسي، وحيا روح الاخوة العربية الأصيلة التي تحلت بها قيادة دولة الامارات وشعبها في نجدة اليمنيين ومقاومة المشاريع المشبوهة والحفاظ على اليمن ونظامه الجمهوري ووحدته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه».

وقال البركاني « أن الشعب اليمني يقدر دور الامارات وتضحياتها وان ذلك الجميل سيخلد في انصع صفحات التاريخ وسيتوارثه الأجيال القادمة».

واشار رئيس البرلماني اليمني الى «ان الامارات العربية المتحدة مستمرة في تقديم الدعم والمساندة الأخوية الصادقة للشعب اليمني والشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد» حد تعبيره.