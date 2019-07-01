حل سياسي ينسف أحلام اليمنيين ويؤدي الى اطالة الحرب «البركاني» يكشف عن أمر أكده له «محمد بن زايد» ويغادر الامارات بهذه النتائج محكمة حوثية تأمر بطرد أسرة قيادي اصلاحي بارز في صنعاء - «منصب جديد وقصاصة ورقية رثة» تقرير أمني يكشف تصدر مارب على كل محافظات الجمهورية .. في ضبط المخدرات مقتل مجموعة من الدبلوماسيين الأتراك في احد الدول العربية وزير الداخلية يغادر عدن الى الرياض في مهمة عاجلة ومصيرية القرعة تضع اليمن مع السعودية - تعرف على نتائج قرعة تصفيات كأس العالم وكأس اسيا حكم قضائي ضد إعلامي سعودي بسبب هجومه على إعلامية شهيرة فضيحة حوثية من العيار الثقيل ومأرب برس يكشف حقيقة انشقاق لواء كامل عن الشرعية - صور العسكر والثوار يوقعان اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان
أنهى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، اليوم الأربعاء، زيارته للعاصمة الإماراتية أبو ظبي، والتي استمرت اربعة ايام ،التقى خلالها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد.
واجرى البركاني لقاءات ومشاورات مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ووقع مذكرة تفاهم وتعاون بين البرلمانين.
كما التقى بعدد من المسئولين الاماراتيين حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل المستجدات على الساحة اليمنية وتنسيق الجهود بين البلدين في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران ، وبحسب وكالة سبأ.
وفي ختام زيارته، حيا البركاني «دعم الامارات لليمن والإسهام في اسقاط الانقلاب واستعادة الدولة وما تقدمه في الجانب الإنساني والسياسي، وحيا روح الاخوة العربية الأصيلة التي تحلت بها قيادة دولة الامارات وشعبها في نجدة اليمنيين ومقاومة المشاريع المشبوهة والحفاظ على اليمن ونظامه الجمهوري ووحدته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه».
وقال البركاني « أن الشعب اليمني يقدر دور الامارات وتضحياتها وان ذلك الجميل سيخلد في انصع صفحات التاريخ وسيتوارثه الأجيال القادمة».
واشار رئيس البرلماني اليمني الى «ان الامارات العربية المتحدة مستمرة في تقديم الدعم والمساندة الأخوية الصادقة للشعب اليمني والشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد» حد تعبيره.