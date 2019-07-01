تقرير أمني يكشف تصدر مارب على كل محافظات الجمهورية .. في ضبط المخدرات

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب

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قال تقرير أمني صادر عن وزارة الداخلية إن محافظة مأرب جاءت في المرتبة الأولى من بين المحافظات الأكثر ضبطاً للمواد المخدرة التي يتم تهريبها عبر عصابات إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء.

وأكد التقرير أن الأجهزة الأمنية في مأرب ضبطت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 27 طناً من مادة الحشيش والمواد الأخرى المخدرة.

وجاءت محافظة الجوف ثانياً من حيث معدل ضبط المخدرات - وفق التقرير - حيث قامت الأجهزة الأمنية هناك بضبط 12 طناً من مادة الحشيش المخدر خلال 36 عملية في ثلاث سنوات.

وأورد التقرير أن النقاط الأمنية التابعة لقوات الشرعية في مديريات حيران وميدي وحرض بمحافظة حجة تمكنت خلال نفس الفترة من ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المخدرة التي كانت، بحسب اعترافات بعض المهربين المضبوطين، تتبع قيادات حوثية في صنعاء.

وقال التقرير إن الأرقام الواردة تعد جزءاً بسيطاً من النجاحات التي حققتها وتحققها النقاط الأمنية التابعة لقوات الشرعية. وتطرق التقرير الأمني إلى وجود ارتباط وثيق بين المليشيا الحوثية وبين عصابات ومافيا تهريب وتجارة المخدرات تابعة لإيران و«حزب الله» اللبناني.