مقتل مجموعة من الدبلوماسيين الأتراك في احد الدول العربية

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قُتل دبلوماسيون أتراك في إطلاق نار على مطعم في أربيل شمالي العراق. وأفادت معلومات أولية أوردتها شبكة "رووداو" الكردية، عن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار، من بينهم نائب القنصل العام التركي واثنان من مرافقيه.
ووفق المصدر ذاته، فإن الحادث وقع داخل مطعم في أربيل، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسيون أتراك.
وأشارت إلى أن عددًا من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية، كانوا موجودين بموقع الحادث، وأن أحد القتلى هو نائب القنصل التركي. وهرعت قوات الأمن إلى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم الذي شهد الحادث.
وقالت مصادر أمنية بمحافظة إربيل، إن القنصل العام ومرافقيه كانوا داخل مقهى في منطقة عين كاوه في إربيل. ورجحت المصادر، أن يكون الهجوم المسلح رًدا على مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا. وقامت سلطات إقليم كردستان فيما بعد بمنع الخروج من محافظة أربيل.