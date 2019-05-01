وزير الداخلية يغادر عدن الى الرياض في مهمة عاجلة ومصيرية

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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توجه نائب رئيس الوزراء ، وزير الداخلية أحمد الميسري، اليوم الأربعاء، إلى الرياض، في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام ، يبحث خلالها مع مسؤولين سعوديين ترتيبات الملف الأمني في المحافظات اليمنية "المحررة".

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الميسري سيجري خلال الزيارة، سلسلة مباحثات أمنية تتضمن ترتيبات الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة وتأسيس غرفة عمليات أمنية مشتركة مع الجانب السعودي.

فيما قال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت إن الزيارة ستتناول بحث سبل تدعيم التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين وإدارة عجلة العملية الأمنية في عدن وتأسيس غرفة عمليات أمنية مشتركة.

وسيناقش الميسري مع المسؤولين السعوديين تحمل وزارته للمسؤولية الأمنية الكاملة في محافظة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوياً عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي المحافظات المحررة وترتيب عمل القوات الأمنية المختلفة، حسب الموقع.

وتأتي زيارة الوزير اليمني، ضمن مساعي وزارة الداخلية لفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على محافظة عدن والمحافظات "المحررة" من الحوثيين، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات كبيرة نتيجة لعدم تحكمها بالقوات التي تدعمها الإمارات والتي لا تعترف بالسلطات اليمنية الشرعية في تلك المحافظات.