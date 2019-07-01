القرعة تضع اليمن مع السعودية - تعرف على نتائج قرعة تصفيات كأس العالم وكأس اسيا

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اوقعت قرعة دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023 لقارة اسيا ، المنتخب اليمني في المجموعة الرابعة ، والتي تضم السعودية وازوباكستان وفلسطين وسنغافورة.

وتتأهل اوائل المجموعات الثمان اضافة الى افضل اربع منتخبات حلت في المركز الثاني ، الى نهائيات كأس اسيا 2023 مباشرة ، والتصفيات النهائية لكأس العالم قطر 2022، فيما تستكمل باقي المنتخبات تصفيات مؤهلة الى كأس اسيا 2023.

وشملت القرعة 40 منتخبا تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات، شملت كل واحدة 5 منتخبات استنادا إلى أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، سوف تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وستقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الـ 5 من سبتمبر 2019 وحتى الـ 9 من يونيو 2020.

ويتأهل 8 منتخات اصحاب الصدارة في كل مجموعة، إضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثاني مباشرة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين، والمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وسينافس أفضل 24 منتخبا آخر في دور منفصل للتصفيات بحثا عن 12 مكانا متبقيا في كأس أمم آسيا والتي تضم منافساتها 24 منتخبا.

وجاء توزيع المنتخبات على المستويات الخمسة، بالاعتماد على التصنيف الدولي الصادر بتاريخ الـ 14 من يونيو الماضي كالتالي:

المستوى الأول: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، والصين.

المستوى الثاني: العراق، أوزبكستان، سوريا، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، والأردن.

المستوى الثالث: فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، والفلبين.

المستوى الرابع: تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، جزر المالديف، الكويت، وماليزيا.

المستوى الخامس: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلاديش، منغوليا، غوام، وسريلانكا.

فيما يلي ينشر مأرب برس جدول توزيع المنتخبات على المجموعات الثمان بحسب نتائج القرعة التي اجريت اليوم الاربعاء في في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.