حكم قضائي ضد إعلامي سعودي بسبب هجومه على إعلامية شهيرة

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مارب برس - وكالات

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قضت محكمة سعودية بإغلاق حساب إعلامي سعودي على موقع "تويتر" بعد تهجمه على زميلة له. وأمرت المحكمة، بإغلاق حساب الإعلامي السعودي مثيب المطرفي، بعد تهكمه وتهجمه في تغريدات عبر حسابه الموثق بـ"تويتر" على الإعلامية السعودية، منى أبو سليمان. وألزمت المحكمة المطرفي أن ينشر اعتذارًا للإعلامية قبل إغلاق حسابه، وفق صحيفة "عكاظ" السعودية. وتقدم المطرفي بالاعتذار لأبوسليمان عما بدر منه عبر حسابه على "تويتر".

كانت أبوسليمان تقدمت بشكوى إلى تطبيق "كلنا أمن" اتهمت المطرفي بالإساءة إليها في حسابه على "تويتر".

وقالت الإعلامية السعودية: "تقديرا لوساطة الأصدقاء، ورأفة مني بسن المذنب من صدور حكم قاس، تنازلت عن الشكوى المقدمة من قبلي في محكمة الرياض الجزائية؛ تفاديا لعقوبة شديدة، والاكتفاء بأخذ تعهد بالاعتذار، ومن ثم حذف الحساب لقاء ما حصل من إساءة وتشهير طالني وأسرتي".

وأضافت في تغريدة منفصلة: "ولكني لن أتوانى عن رفع قضايا على كل من يشهر أو يسيء لي أو لعائلتي؛ لأني لا أستطيع ولا أرضى لنفسي الرد بالمثل، ونتمنى أن تكون آخر الإشكالات".

وتابعت: "عرضت فرصة الصلح عدة مرات لمدة سنة، لكنه لم يترك لنا خياراً غير اللجوء للقضاء. أتمنى أن تأخذ هذه المواقف عبرة لمن يتعرضون للآخرين بالإساءة خصوصاً أننا أبناء وطن واحد، ومثل هذه السلوكيات أصبحت غير مقبولة في ظل الأنظمة الحديثة والعدالة التي تساوي بين الجميع وتحفظ الحقوق من التعدي".

يذكر أن أبوسليمان هي أول مذيعة سعودية ظهرت على الفضائيات العربية من خلال شاشة "إم بي سي 1"، كمقدمة في برنامج "كلام نواعم".