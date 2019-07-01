فضيحة حوثية من العيار الثقيل ومأرب برس يكشف حقيقة انشقاق لواء كامل عن الشرعية - صور

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سخر مصدر عسكري في الجيش الوطني ، الاربعاء ، من ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية المحسوبة على الانقلابيين الحوثيين حول انشقاق اللواء 165 التابع لمحور الجوف وانضمامه للحوثييين .
ونقل مأرب برس عن المصدر تأكيده ان اللواء مرابط بكافة قياداته وضباطه وافراده في منطقة الوجف في مديرية خب والشعف ، وان المقاتلين مصرين على اجتثاث المليشيا في المنطقة وان مثل تلك الاخبار ماهي الا شائعاعات لن تنال من عضد الجيش الوطني ووحدته.
بدوره رد العميد الركن مانع العفيف قائد اللواء 165 منطقة اليتمة التابعة لمحور الجوف على اخبار انشقاق اللواء بكامل عتاده وانضمامه للحوثيين.
واكد العميد العفيف ان ابطال اللواء 165 مرابطون في مواقهم وكبدوا المليشيات الحوثية خسائرة كبيرة .
وتوعد العفيف في تصريح متلفز بدحر ما تبقى من فلول الانقلاب مشيرا الى تمكن منتسبي اللواء المرابط في مديرية خب والشعف بالجوف ، من تطهير مساحات واسعة وطرد الانقلابيين منها.
وكانت وسائل اعلام حوثية زعمت خلال الساعات الماضية ان اللواء 165 بالجوف اعلن انضمامه بكامل عدته وعتاده لما يسمى الجيش واللجان الشعبية.
فيما اضطرت بعض الوسائل الاخبارية التابعة للمليشيات ، حذف الخبر بعد ان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي .