النواب الأميركي يصوّت على قرار يدين تعليقات ترمب «العنصرية»

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صوّت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح قرار يدين "التعليقات العنصرية" التي أدلى بها الرئيس دونالد ترمب بشأن نائبات ديموقراطيات يتحدرن من أقليات عرقية أو دينية.
وانضم أربعة نواب جمهوريين ومستقل واحد إلى 235 نائباً ديموقراطياً يملكون الغالبية في المجلس للتصويت دعماً للقرار.
ونص القرار "يدين بشدة التعليقات العنصرية للرئيس دونالد ترمب التي شرّعت وزادت الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص الملونين".