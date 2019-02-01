الجنرال لوليسغارد رئيس لجنة الانتشار في الحديدة يغادر منصبه

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أفادت مصادر مطلعة إن الأمانة العامة للأمم المتحدة تبحث مرة أخرى وعلى عجل عن بديل للجنرال، مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة الانتشار في الحديدة، الراحل عن منصبه بحلول نهاية الشهر الحالي بحسب مانقلته قناة العربية عن المصادر

وتجري دراسة أسماء عدة، لكن المفضل حالياً لتولي هذا المنصب هو جنرال نيوزيلندي، وسيعود لوليسغارد إلى الدنمارك ليشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة في بلاده، وفق المصادر.

وكان فريق الحكومة اليمنية في اللجنة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، قد أعلن أن اللجنة اتفقت في ختام أعمالها، الاثنين، برئاسة لوليسغارد، على تنفيذ المرحلة الأولى وفق مفهوم العمليات المتفق عليها.



ووافق مجلس الأمن بالإجماع، الاثنين، على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدةغرب اليمن لستة أشهر، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل "على نشر سريع" لكامل عدد هذه البعثة.

وبناء على قرار مجلس الأمن الصادر في نهاية العام الماضي، من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة 75 مراقباً، لكن 20 فقط منهم يعملون حالياً في اليمن، وفق معلومات الأمم المتحدة.