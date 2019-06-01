عسكري ايراني مهندس تطوير صواريخ ميليشيات الحوثي.. تعرف عليه

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشفت"آي 24 نيوز" الإسرائيلية عن، هوية إيراني قالت إنه مهندس إيراني مكلف من قبل الحرس الثوري، بتطوير صواريخ حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

وذكر موقع القناة الإلكتروني، أن ماجد نابد، عضو سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، هو المهندس المسؤول عن تطوير الصواريخ الدقيقة لميليشيا حزب الله في لبنان.

وقال الموقع إن المراسل العسكري للقناة، نجح في كشف هوية الإيراني، بعد خطاب حسن نصر الله زعيم حزب الله الأخير عن الصواريخ التي يملكها حزبه.

وذكر التقرير أن نابد يعمل متنقلاً بين طهران وبيروت، وأنه المسؤول عن المواقع الثلاثة لصواريخ الحزب قريباً من مطار بيروت، وفي جنوب لبنان والبقاع التي يُخزن فيها الحزب صواريخه، ويُذكر أن المخابرات الإسرائيلية صورت قبل فترة قصيرة، صور مواقع تخزين الصواريخ في بيروت، ما يعني أنها ربما تستعد لضربها أو على الأقل لتصفية المهندس الإيراني الذي يزور اليمن أيضاً الذي تحول حسب مصادر المراسل العسكري، إلى ساحة أو مختبرٍ لتجربة صواريخ حزب الله وإيران المطورة.