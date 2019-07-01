تصريح إيجابي مفاجئ من ترامب حول إيران وتركيا.. ماذا قال؟

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام في إيران، لكنه دعاها للخروج من اليمن، كما أكد أن بلاده عاملت تركيا بطريقة غير عادلة.
وأشار ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، الثلاثاء، إلى وجود "تقدم كبير" مع طهران، مضيفاً أن "واشنطن تريد من إيران أن تخرج من اليمن"، في إشارة إلى دعم طهران مليشيا الحوثي الانقلابية.
ولم يذكر ترامب مزيداً من التفاصيل بشأن التقدم، غير أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال خلال الاجتماع، إن إيران قالت إنها مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن، في 8 مايو 2018، سحب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران، الذي أبرم عام 2015، في حين أعاد لاحقاً فرض العقوبات الاقتصادية على الطرف الإيراني، وعمد إلى تطبيق إجراءات تقييدية موجعة جديدة؛ ما تسبب في توتر كبير بين البلدين زادت حدته مع تشدد لهجتهما العسكرية وتبادلهما اتهامات
من جانب آخر قال الرئيس الأمريكي إن بلاده عاملت تركيا بطريقة "غير عادلة"؛ وأنها "أرادت شراء صواريخ باتريوت الأمريكية ورفضت إدارة أوباما ذلك".
واستطرد بالقول: "تركيا طلبت أكثر من 100 طائرة F35، ولن نمنحها المزيد لشرائها منظومة دفاعية روسية".
جدير بالذكر أن تركيا أتمت شراء منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، التي بدأت بالوصول إلى أنقرة يوم الجمعة الماضي، على الرغم من الموقف الأمريكي الرافض لهذه الصفقة؛ التي تسببت بتوتر بين واشنطن وأنقرة.
وبناء على إتمام هذه الصفقة رفضت أمريكا بيع أنقرة طائرات "F35"، وأكدت قرب فرض عقوبات عليها.