السعودية تلغي قراراً يخصُّ تحركات الحجاج في المملكة

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أعلنت السعودية السماحَ للحجاج والمعتمرين بالتنقل خارج مكة المكرمة وجدة والمدينة، بعد أن كان ذلك محظوراً على الحجاج من قبل. جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 16 يوليو/تموز 2019، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وقرَّر المجلس في بيانٍ «استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي، من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة».
وأوضح البيان أن هذا «الاستثناء يأتي وفق تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرهما».
وأكد المجلس، أنَّ المملكة استقبلت هذا العام حتى الآن قرابة 8 ملايين معتمر، وستستقبل حوالي مليوني حاج، من جميع أنحاء العالم، العام الحالي.
ويُتيح هذا القرار لملايين الحجاج والمعتمرين زيارة مختلف المدن السعودية، خلال مدة التأشيرة الممنوحة لهم، بعد أن كان ذلك ممنوعاً عليهم.
وفي وقت سابق، قالت السعودية، إنها ستتخذ كافة الإجراءات للحليولة دون رفع شعارات سياسية، أو مذهبية، أثناء أداء شعائر الحج.
وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عقب جلسة لمجلس الوزراء ترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بمدينة جدة (غرب).
ودعا مجلس الوزراء «حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته».
وحذر من «رفع أي شعارات سياسية أو مذهبية»، وقال إنه «لن تُقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال».
وشدد على أنه سيتم اتخاذ «الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك»، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات.