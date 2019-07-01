السعودية تلغي قراراً يخصُّ تحركات الحجاج في المملكة الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 200 ألف يمني خلال العام الجاري حقيقة إلغاء السعودية قرار إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة برتبة لواء ..«الحوثيون» يُقيلون قيادي حوثي بارز من منصبه فيما الحوثيون يعلنون استهداف مطار ”جازان“.. التحالف العربي يعلن افشال هجوم حوثي واسقاط طائرات مسيرة ”محمد اليدومي“ يعلن اعجابه بحزب ”الرشاد“ قيادي حوثي بارز يكشف تفاصيل مقترح أممي لتنفيذ صفقة مع «الشرعية»ويؤكد:نحن رفعنا لهم بردنا وزير الدفاع يلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ في الولايات المتحدة «غريفيث»يلتقي سيّد «الحوثيين» والأخير يتعالى ويضع شروطاً تعجيزية للحديث عن السلام - تفاصيل اللقاء وفاة فنان عربي شهير
كشفت منظمة الأمم المتحدة،اليوم الثلاثاء، عن نزوح أكثر من مئتي ألف شخص في اليمن خلال العام الجاري 2019.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مكتب اليمن، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن أكثر من 274000 يمني نزحوا منذ بداية العام 2019، نحو مناطق آمنة.
وأضافت في التغريدة ذاتها أنه أسبوعيا يتم الإبلاغ عن 75 ضحية من المدنيين، جراء الحرب الدائرة في البلاد.
ودعت مفوضية اللاجئين جميع أطراف النزاع إلى بذل قصارى جهدهم؛ لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن.