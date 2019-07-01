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الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 200 ألف يمني خلال العام الجاري

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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كشفت منظمة الأمم المتحدة،اليوم الثلاثاء، عن نزوح أكثر من مئتي ألف شخص في اليمن خلال العام الجاري 2019.

 

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مكتب اليمن، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن أكثر من 274000 يمني نزحوا منذ بداية العام 2019، نحو مناطق آمنة.

 

وأضافت في التغريدة ذاتها أنه أسبوعيا يتم الإبلاغ عن 75 ضحية من المدنيين، جراء الحرب الدائرة في البلاد.

 

ودعت مفوضية اللاجئين جميع أطراف النزاع إلى بذل قصارى جهدهم؛ لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن.

 
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