السعودية تلغي قراراً يخصُّ تحركات الحجاج في المملكة الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 200 ألف يمني خلال العام الجاري حقيقة إلغاء السعودية قرار إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة برتبة لواء ..«الحوثيون» يُقيلون قيادي حوثي بارز من منصبه فيما الحوثيون يعلنون استهداف مطار ”جازان“.. التحالف العربي يعلن افشال هجوم حوثي واسقاط طائرات مسيرة ”محمد اليدومي“ يعلن اعجابه بحزب ”الرشاد“ قيادي حوثي بارز يكشف تفاصيل مقترح أممي لتنفيذ صفقة مع «الشرعية»ويؤكد:نحن رفعنا لهم بردنا وزير الدفاع يلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ في الولايات المتحدة «غريفيث»يلتقي سيّد «الحوثيين» والأخير يتعالى ويضع شروطاً تعجيزية للحديث عن السلام - تفاصيل اللقاء وفاة فنان عربي شهير
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن مدى إلغاء قرار إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة.
وقالت الوزارة السعودية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن تلك المحلات ستفتح أبوابها على مدار الساعة وفق التشريعات الجديدة، دون أن تشير لإغلاق وقت الصلاةالمعروف.
وجاء بيان وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عقب صدور قرار مجلس الوزراء، قالت فيه:
إن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سيسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المدن السعودية... وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بالسماح للمحلات التجارية والمطاعم بفتح أبوابها على مدار الساعة، أي لمدة 24 ساعة، في تغيير جذري بعمل أسواق المملكة، التي اعتادت أن تغلق أبوابها عند منتصف الليل.
ونص القرار الحكومي على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.