آخر الاخبار

السعودية تلغي قراراً يخصُّ تحركات الحجاج في المملكة الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 200 ألف يمني خلال العام الجاري حقيقة إلغاء السعودية قرار إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة برتبة لواء ..«الحوثيون» يُقيلون قيادي حوثي بارز من منصبه فيما الحوثيون يعلنون استهداف مطار ”جازان“.. التحالف العربي يعلن افشال هجوم حوثي واسقاط طائرات مسيرة ”محمد اليدومي“ يعلن اعجابه بحزب ”الرشاد“ قيادي حوثي بارز يكشف تفاصيل مقترح أممي لتنفيذ صفقة مع «الشرعية»ويؤكد:نحن رفعنا لهم بردنا وزير الدفاع يلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ في الولايات المتحدة «غريفيث»يلتقي سيّد «الحوثيين» والأخير يتعالى ويضع شروطاً تعجيزية للحديث عن السلام - تفاصيل اللقاء وفاة فنان عربي شهير

سبأفون .. أصالة وتواصل

حقيقة إلغاء السعودية قرار إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 671

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن مدى إلغاء قرار إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة.

 

وقالت الوزارة السعودية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن تلك المحلات ستفتح أبوابها على مدار الساعة وفق التشريعات الجديدة، دون أن تشير لإغلاق وقت الصلاةالمعروف.

 

وجاء بيان وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عقب صدور قرار مجلس الوزراء، قالت فيه:

 

 إن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سيسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المدن السعودية... وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية.

  

وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بالسماح للمحلات التجارية والمطاعم بفتح أبوابها على مدار الساعة، أي لمدة 24 ساعة، في تغيير جذري بعمل أسواق المملكة، التي اعتادت أن تغلق أبوابها عند منتصف الليل.

 

ونص القرار الحكومي على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

 
إقراء أيضاً
السعودية تلغي قراراً يخصُّ تحركات الحجاج في المملكة
دولة ملكية تفاجئ دول الخليج وتعيد علاقتها مع قطر
الملك سلمان يغادر مقر إقامته الرسمي ويتجه إلى هذا المنتجع العالمي
قبل مغادرته .... الملك سلمان يصدر 7 قرارات هامة من قصر السلام بجدة
اختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية .. وأبوظبي تخرج عن صمتها
الملك سلمان يوجه رسالة غاضبة وقوية إلى السلطات القطرية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس