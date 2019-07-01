حقيقة إلغاء السعودية قرار إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة

الأربعاء 17 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن مدى إلغاء قرار إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة.

وقالت الوزارة السعودية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن تلك المحلات ستفتح أبوابها على مدار الساعة وفق التشريعات الجديدة، دون أن تشير لإغلاق وقت الصلاةالمعروف.

وجاء بيان وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية عقب صدور قرار مجلس الوزراء، قالت فيه:

إن قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سيسهم في رفع مستوى جودة الحياة في المدن السعودية... وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية.

وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بالسماح للمحلات التجارية والمطاعم بفتح أبوابها على مدار الساعة، أي لمدة 24 ساعة، في تغيير جذري بعمل أسواق المملكة، التي اعتادت أن تغلق أبوابها عند منتصف الليل.

ونص القرار الحكومي على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.