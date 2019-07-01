فيما الحوثيون يعلنون استهداف مطار ”جازان“.. التحالف العربي يعلن افشال هجوم حوثي واسقاط طائرات مسيرة ”محمد اليدومي“ يعلن اعجابه بحزب ”الرشاد“ قيادي حوثي بارز يكشف تفاصيل مقترح أممي لتنفيذ صفقة مع «الشرعية»ويؤكد:نحن رفعنا لهم بردنا وزير الدفاع يلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ في الولايات المتحدة «غريفيث»يلتقي سيّد «الحوثيين» والأخير يتعالى ويضع شروطاً تعجيزية للحديث عن السلام - تفاصيل اللقاء وفاة فنان عربي شهير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إيران للخروج من اليمن بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة: أخيرًا حققت حلمي «الزواج الأبيض» يجتاح شباب وشابات إيران..تعرف عليه هذه أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد تركيا بعد فشل الانقلاب
فيما أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء 16 يوليو/تموز، استهداف مطار جازان جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة، زاعمة أنها أصابت أهدافها "بدقة عالية"، أكد التحالف العربي اسقاط الطائرات الحوثي في سماء جازان.
وقال المتحدث باسم ميليشا الحوثي؛ العميد "يحيى سريع" إن "الطيران المسير نفذ عملية واسعة تجاه مطار جازان الإقليمي بعدد من طائرات قاصف K2".
وأوضح، في بيان أصدره، ونقلته قناة المسيرة التابعة للحثويين، أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار"، مؤكدا أنه "تمت إصابة الأهداف بدقة عالية". في المقابل، اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، إسقاط طائرتين "درون" أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه جازان في الأجواء اليمنية، بحسب "العربية".
وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية ما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.
وبين العقيد المالكي أن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتعمد استهداف المدنيين تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني ما يعد جريمة حرب".
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ "الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".