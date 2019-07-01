فيما الحوثيون يعلنون استهداف مطار ”جازان“.. التحالف العربي يعلن افشال هجوم حوثي واسقاط طائرات مسيرة

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 293

فيما أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء 16 يوليو/تموز، استهداف مطار جازان جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة، زاعمة أنها أصابت أهدافها "بدقة عالية"، أكد التحالف العربي اسقاط الطائرات الحوثي في سماء جازان.

وقال المتحدث باسم ميليشا الحوثي؛ العميد "يحيى سريع" إن "الطيران المسير نفذ عملية واسعة تجاه مطار جازان الإقليمي بعدد من طائرات قاصف K2".

وأوضح، في بيان أصدره، ونقلته قناة المسيرة التابعة للحثويين، أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار"، مؤكدا أنه "تمت إصابة الأهداف بدقة عالية". في المقابل، اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، إسقاط طائرتين "درون" أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه جازان في الأجواء اليمنية، بحسب "العربية".

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعادية نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية ما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.

وبين العقيد المالكي أن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتعمد استهداف المدنيين تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي بمثل هذه الأعمال الإرهابية، وأن هذه الهجمات الإرهابية والعدائية المتكررة ممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني ما يعد جريمة حرب".

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ "الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".