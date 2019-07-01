”محمد اليدومي“ يعلن اعجابه بحزب ”الرشاد“

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عبر رئيس الهيئة العليا للحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، الثلاثاء 16 يوليو/تموز، عن اعجابه بحزب الرشاد السلفي.

وقال ”اليدومي“ في برقية تهنئة بعثها لرئيس الهيئة العليا لاتحاد الرشاد اليمني بمناسبة ذكرى التأسيس ”إننا ننظر بإعجاب لحزبكم ونشاطه السياسي منذ ولادته في يوليو من العام 2012م“.

وأكد إن ”حزب الرشاد مثل رافداً جديداً ونوعياً للحياة السياسية اليمنية، سيما وأنه ولد في ظروف بالغة الحساسية وشارك مع بقية القوى الوطنية في مواجهة الإنقلاب على الدولة ومؤسساتها والإرتداد الإمامي على الجمهورية“.

وذكر اليدومي أن الرشاد كان له دوره البارز في التصدي لهذا الإنقلاب الحوثي، وشارك بفاعلية ومسئولية في توحيد الجبهة السياسية للشرعية.

وأضاف "إننا ننظر بإعجاب لحزبكم ونشاطه السياسي منذ ولادته في يوليو من العام 2012 وانخراطه في مؤتمر الحوار الوطني بمسئولية عالية، ومواقفه الوطنية في الأحداث التي مرت بها اليمن، وإعلاءه لقيم الحوار، ومواقفه التي لا تقبل اللبس في مواجهة الإنقلاب واستعادة الدولة، وتقديمه مع كل شركاء النضال الوطني تضحيات كبيرة في سبيل الحفاظ على الجمهورية".

وأوضح رئيس الإصلاح أن حزب الرشاد ساهم بجدية عالية في تأسيس التحالف الوطني وكان شريك اساسي في صياغة برنامجه الذي يتطلع الإصلاح معه ان يصبح برنامجا مقر لكامل المنظومة الوطنية حكومة واحزابا وكل قوى الشعب وذلك من اجل توفير شروط عملية استعادة الدولة واستقرار البلاد.

نص التهنئة

الأخ الدكتور/ محمد موسى العامري رئيس الهيئة العليا لاتحاد الرشاد اليمني المحترم

تحية طيبة وبعد

يسرني باسمي شخصياً ونيابة عن قيادات وقواعد التجمع اليمني للإصلاح أن نتقدم لكم ولكل أعضاء اتحاد الرشاد بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة تأسيس حزبكم، الذي مثل رافداً جديداً ونوعياً للحياة السياسية اليمنية.

لقد ولد حزبكم في ظروف بالغة الحساسية وشارك مع بقية القوى الوطنية في مواجهة الإنقلاب على الدولة ومؤسساتها والإرتداد الإمامي على الجمهورية، وكان له دوره البارز في التصدي لهذا الإنقلاب الحوثي، وشارك بفاعلية ومسئولية في توحيد الجبهة السياسية للشرعية.

إننا ننظر بإعجاب لحزبكم ونشاطه السياسي منذ ولادته في يوليو من العام 2012 وانخراطه في مؤتمر الحوار الوطني بمسئولية عالية، ومواقفه الوطنية في الأحداث التي مرت بها اليمن، وإعلاءه لقيم الحوار، ومواقفه التي لا تقبل اللبس في مواجهة الإنقلاب واستعادة الدولة، وتقديمه مع كل شركاء النضال الوطني تضحيات كبيرة في سبيل الحفاظ على الجمهورية.

لقد ساهمتم بجدية عالية في تأسيس التحالف الوطني وكنتم شريك اساسي في صياغة برنامجه الذي نتطلع معكم ان يصبح برنامجا مقر لكامل المنظومة الوطنية حكومة واحزابا وكل قوى الشعب وذلك من اجل توفير شروط عملية استعادة الدولة واستقرار بلدنا .

نكرر تهانينا وتبريكاتنا لكم بمناسبة ذكرى تأسيس حزبكم متمنين لكم المزيد من التطور والنجاح بما يسهم في تعزيز الحياة السياسية والخروج بالوطن إلى بر الأمان.

محمد بن عبدالله اليدومي

رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للاصلاح