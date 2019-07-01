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قيادي حوثي بارز يكشف تفاصيل مقترح أممي لتنفيذ صفقة مع «الشرعية»ويؤكد:نحن رفعنا لهم بردنا

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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كشف القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لمليشيات الحوثي المدعو عبدالقادر المرتضى اليوم الاثنين عن تفاصيل مقترح أممي تقدم به مكتب المبعوث الأممي مع الصليب الأحمر تضمن تنفيذ صفقة تبادل أولية مع الشرعية كمرحلة أولى .

 

ونقلت وسائل إعلام حوثية عن الحوثي قولة "أن الأمم المتحدة أمهلت الطرفين أسبوعاً للرد على المقترح ستنتهي اليوم، ونحن رفعنا لهم بردنا على المقترح قبل يومين"

 

ولفت القيادي الحوثي الى انهم مازالوا بانتظار رد الطرف الآخر في اشارة الى وفد الشرعية .

 

واكد الحوثي انهم سيوضحوا للجميع محتوى المقترح الأممي ورد الطرفين عليه في الوقت المناسب. 

 
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