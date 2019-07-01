فيما الحوثيون يعلنون استهداف مطار ”جازان“.. التحالف العربي يعلن افشال هجوم حوثي واسقاط طائرات مسيرة ”محمد اليدومي“ يعلن اعجابه بحزب ”الرشاد“ قيادي حوثي بارز يكشف تفاصيل مقترح أممي لتنفيذ صفقة مع «الشرعية»ويؤكد:نحن رفعنا لهم بردنا وزير الدفاع يلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ في الولايات المتحدة «غريفيث»يلتقي سيّد «الحوثيين» والأخير يتعالى ويضع شروطاً تعجيزية للحديث عن السلام - تفاصيل اللقاء وفاة فنان عربي شهير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إيران للخروج من اليمن بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة: أخيرًا حققت حلمي «الزواج الأبيض» يجتاح شباب وشابات إيران..تعرف عليه هذه أبرز التحديات التي تواجه اقتصاد تركيا بعد فشل الانقلاب
كشف القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لمليشيات الحوثي المدعو عبدالقادر المرتضى اليوم الاثنين عن تفاصيل مقترح أممي تقدم به مكتب المبعوث الأممي مع الصليب الأحمر تضمن تنفيذ صفقة تبادل أولية مع الشرعية كمرحلة أولى .
ونقلت وسائل إعلام حوثية عن الحوثي قولة "أن الأمم المتحدة أمهلت الطرفين أسبوعاً للرد على المقترح ستنتهي اليوم، ونحن رفعنا لهم بردنا على المقترح قبل يومين"
ولفت القيادي الحوثي الى انهم مازالوا بانتظار رد الطرف الآخر في اشارة الى وفد الشرعية .
واكد الحوثي انهم سيوضحوا للجميع محتوى المقترح الأممي ورد الطرفين عليه في الوقت المناسب.