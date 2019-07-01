«غريفيث»يلتقي سيّد «الحوثيين» والأخير يتعالى ويضع شروطاً تعجيزية للحديث عن السلام - تفاصيل اللقاء

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التقى زعيم المليشيات الحوثية المدعو عبد الملك الحوثي اليوم الثلاثاء 16 يوليو2019 م ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية فقد أكد المدعو الحوثي لغريفيث الجاهزية للسلام العادل شريطة ما أسماه وقف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء.
وطالب الحوثي بالإسراع في إنجاز ملف الأسرى .. لافتا إلى أنه تم الموافقة خلال الفترة الماضية على ما طرحه المبعوث الأممي في لقاءاته الأخيرة في صنعاء كمقترحات منه إلا أنها قوبلت بالرفض من الطرف الآخر (في اشاره الى وفد الشرعية)
واتهم زعيم المتمردين الحوثيين قوات التحالف بالاستمرار في الإجراءات التعسفية واستخدام الاقتصاد كورقة عسكرية"