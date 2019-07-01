وفاة فنان عربي شهير

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت ابنة الفنان الكبير رشوان توفيق، منذ قليل، وفاة والدتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكانت الراحلة عانت من وعكة صحية ألمت بها منذ فترة انتهت إلى وفاتها اليوم، لتعلن ابنتها المذيعة الخبر.

وتنهي الأسرة حاليا إجراءات دفن الجثمان وتحديد المسجد لإقامة صلاة الجنازة على الراحلة وكذلك اختيار موعد العزاء.