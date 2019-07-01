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بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة: أخيرًا حققت حلمي

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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حرصت الفنانة شيماء سيف على أداء فريضة العمرة، ذلك خلال وجودها بالمملكة العربية السعودية.

وعبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، نشرت صورة لها من أمام الكعبة المشرفة، وعلقت عليها "أحلى حلم حلمته اتحقق.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا يكتبها لكل اللي بيتمناها".

وظهرت شيماء مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" ضمن فعاليات حفلات موسم جدة التي تستقبلها المملكة العربية السعودية.

يذكر أن "سيف" شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي وهيدي كرم، كما شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسله "بدل الحدوتة 3"، الذي عرض رمضان الماضي أيضاً.

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