اختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية .. وأبوظبي تخرج عن صمتها

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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علق اليوم أول مسؤول إماراتي، على أنباء اختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية.

حيث قال مسؤول إماراتي أيضا لقناة "سكاي نيوز عربية": "ناقلة النفط في مضيق هرمز التي يدور عنها الحديث في وسائل الإعلام غير إماراتية ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي".

وتابع المسؤول "نراقب الوضع عن كثب بشأن ناقلة النفط في مضيق هرمز بالتعاون مع شركائنا الدوليين".

ونقلت قناة العربية، تصريحات لمسؤول إماراتي، علق خلالها على الأنباء المتداولة حول فقدان ناقلة نفط تابعة للإمارات في المياه الإقليمية الإيرانية، خلال عبورها مضيق هرمز.

ونفى المسؤول الإماراتي في تصريحاته أن تكون ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز أن تكون تابعة لـ"الإمارات".

وقال المسؤول الإماراتي: "ناقلة النفط غير مملوكة أو مشغلة من قبل الإمارات، كما أنها لم ترسل نداء استغاثة".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قد نشرت تقريرا قالت فيه بيانات التتبع، أظهرت أن ناقلة نفط إماراتية كانت تمر عبر مضيق هرمز، انجرفت نحو المياه الإيرانية، ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه من غير واضح حتى الآن، ما حدث لناقلة النفط التابعة لشركة إماراتية، رغم أنها كانت ترفع العلم البنمي، والتي اختفت عن أجهزة التتبع منذ ليلة السبت.

وكانت ناقلة النفط "ريا"، التي يبلغ طولها 58 مترا، رحلات من دبي والشارقة بالساحل الغربي للإمارات، قبل المرور عبر مضيق هرمز في طريقها إلى ميناء الفجيرة في الساحل الشرقي للإمارات، والقول لـ"أسوشيتد برس".

وقالت الوكالة إنه بعد الساعة الـ11 من مساء السبت، توقفت بيانات التتبع الخاصة بناقلة النفط "ريا" عن الظهور.

​وقال القبطان، رانغيث راجا، من شركة "رفينتيف" للبيانات، لوكالة "أسوشيتد برس": "الناقلة لم تغير مسارها خلال 3 أشهر من الرحلات في جميع أنحاء الإمارات، ولم تخرج عن المسار إطلاقا ولم تختفي عن أجهزة التتبع".

وتوترت الأحداث في الخليج بصورة كبيرة، بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وفي خليج عمان، منذ شهر مايو/أيار، حملت واشنطن الحكومة الإيرانية مسؤوليتها، وهو ما نفته طهران.

كما قال التلفزيون السعودي قبل أيام على حسابه على تويتر إن بحرية التحالف بقيادة السعودية أحبطت محاولة للحوثيين لاستهداف سفينة تجارية في البحر الأحمر.