الفريق علي محسن يوجه دعوة مهمة لكل اليمنيين وتفاصيل اجتماع عقده مع أكبر تحالف سياسي في اليمن

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا الفريق علي محسن الاحمر اليوم الثلاثاء كل اليمنيين الى ضرورة الاصطفاف خلف مشروع الدولة الاتحادية ،بما من شأنه ضمان أمن واستقرار وتنمية اليمن.

والتقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الثلاثاء في الرياض رئيس وأعضاء التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية (اكبر تحالف سياسي مؤيد للشرعية) بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات والقضايا على الساحة الوطنية ودراسة الخطة الزمنية لتنفيذ برنامج التحالف الوطني تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

ونوه نائب الرئيس في اللقاء إلى عدد من القضايا الوطنية وفي مقدمتها الجهود المبذولة لاستعادة الدولة اليمنية ودحر المشروع الإيراني التخريبي والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم وضرورة اصطفاف كل اليمنيين خلف هذ المشروع بما من شأنه ضمان أمن واستقرار وتنمية اليمن.

ولفت نائب الرئيس إلى الدور الأخوي الصادق للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما قدموه من دعم مستمر شمل مختلف المجالات، مؤكداً بأن هذه الأدوار الصادقة تجسد مستوى الإخاء بين بلادنا ودول التحالف ومتانة العلاقة المصيرية الهادفة لاستعادة الشرعية وللدفاع عن الأمن اليمني والعربي ودحر مشروع إيران التخريبي.

وأشار نائب الرئيس إلى الممارسات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني من قتل وتعذيب وترويع وتعبئة تدميرية للأجيال القادمة، مؤكداً قرب الخلاص من هذه الميليشيا الكهنوتية بتحقيق النصر المستند لتكاتف اليمنيين وأشقائهم في التحالف والوصول إلى هدف إرساء السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث.

من جانبه تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من القضايا والمواضيع مشيراً إلى ضرور تضافر الجهود واستشعار المسؤولية واستغلال الظروف بما يعزز من تواجد الدولة ويخدم دور الحكومة في تلبية متطلبات المواطنين ومساندة جهود أبطال الجيش الوطني.

كما عرض رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية مصفوفة القضايا والموضوعات والإطار الزمني لتنفيذ برنامج التحالف بما يعزز من دور الاحزاب السياسية في مساندة جهود الدولة والحكومة تجاه أبناء الشعب اليمني وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا.