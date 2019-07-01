انسحاب الإمارات من اليمن.. هل يستفيد منه ”حفتر”؟ (تقرير) الملك سلمان يغادر مقر إقامته الرسمي ويتجه إلى هذا المنتجع العالمي بعد لقاءه بالرئيس ”هادي” و”بن سلمان”.. ”غريفيث“ يصل صنعاء للقاء قيادات الحوثي قبل مغادرته .... الملك سلمان يصدر 7 قرارات هامة من قصر السلام بجدة اختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية .. وأبوظبي تخرج عن صمتها الفريق علي محسن يوجه دعوة مهمة لكل اليمنيين وتفاصيل اجتماع عقده مع أكبر تحالف سياسي في اليمن الملك سلمان يوجه رسالة غاضبة وقوية إلى السلطات القطرية وزير التعليم الفني يعقد اجتماعاً موسعاً لعمداء كليات المجتمع عاجل : محافظة مأرب تطلق أول نداء استغاثة للتدخل السريع قبل حصول الكارثة في 9 مديريات برشلونة يكشف عن قميص نيمار الجديد ورقمه المفضل
عقد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالرزاق الاشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً، لعمداء كليات المجتمع في في محافظات الجمهورية لمناقشة سير العملية التعليمية في كليات المجتمع، والخطط التطويرية والتحديثية للبرامج والمناهج التعليمية .
وناقش الاجتماع بحضور نائب الوزير عبدربه المحولي، ورئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى لكليات المجتمع الدكتور عبدالله الحاج ، ورؤساء الوحدات في الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع، اعتماد البرامج الدراسية المدرجة ضمن الخطط التطويرية والتجهيزات المعتمدة للكليات من القرض الكويتي ، وتحديد التخصصات، وعرض تقرير سير العملية التعليمية للعام الدراسي 2018 - 2019 ، والاستعدادات لعملية القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020 والتنسيق الالكتروني، وكيفية إقرار لائحة التعليم الموازي .
وأكد الاشول في الاجتماع، بأهمية هذا اللقاء لوضع السياسات الخاصة بالقضايا المتعلقة بتطوير العملية التعليمية في الكليات ورفعها الى الجهات المعنية ، والالتزام بتفعيل اللوائح التنظيمية وضبط الجودة في الكليات..مشيراً الى ن الوزارة تسعى الى تحسين العملية التعليمية وتنظيم المهام التطويرية في الكليات ضمن الخطة التطويرية للعام الحالي 2019 من خلال تذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمل ومتابعة الانضباط في الكليات .