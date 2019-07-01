برشلونة يكشف عن قميص نيمار الجديد ورقمه المفضل

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تتواصل دلائل عودة النجم البرازيلي "نيمار دا سيلفا" إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، في الظهور الواحدة تلو الأخرى، والتي كان آخرها الكشف على وجود قمصان باسم اللاعب الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، داخل قلعة "كامب نو".
وكشف أحد لاعبي برشلونة السابقين في كرة الصالات الذي يعمل مراسلا لقناة النادي الرسمية، "ديفيد فالديريناس"، عن عودة "نيمار"، بنشر صورة عبر حسابه بموقع "إنستغرام" يرحب فيها بالنجم البرازيلي.
وظهر "فالديريناس" وهو يحمل قميص برشلونة الجديد، وكتب على ظهره "مرحبا نيمار"، مشيرًا إلى أن اللاعب سيرتدي القميص رقم "11" مع النادي الكتالوني، وهو نفس الرقم الذي ارتداه عقب انضمامه من سانتوس البرازيلي، صيف 2013.
ويبدو أن النجم الفرنسي "عثمان ديمبلي" سيرحل عن صفوف النادي الكتالوني حيث إنه يرتدي حالياً الرقم "11" أو سيتم تغيير رقمه، من أجل استعادة النجم البرازيلي لقميصه السابق مع برشلونة.
وعاد "نيمار" بعد فترة إجازة بسبب الإصابة إلى ناديه باريس سان جيرمان، حيث شارك في استعدادات الفريق للموسم المقبل 2019-2020.
ونشر الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان صور "نيمار" وهو يتدرب منفردًا تحت إشراف المعد البدني للفريق.
وغادر "نيمار" برشلونة صيف العام 2017، مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، لكن يتردد بقوة أن اللاعب لا يريد خوض المباريات مع باريس سان جيرمان، ويريد العودة إلى برشلونة.