سان جيرمان يبلغ نيمار بشرطه الوحيد للسماح بالرحيل

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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن وضع نادي باريس سان يجرمان الفرنسي، شرطًا رئيسياً، للموافقة على رحيل نجمه البرازيلي "نيمار دا سليفا"، هذا الصيف.
وأوضحت أن "نيمار" اجتمع، الإثنين، مع قادة سان جيرمان ومن بينهم المدير الرياضي للنادي الفرنسي، "ليوناردو".
وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع وافق قادة سان جيرمان على رغبة "نيمار" في الرحيل هذا الصيف، ولكن بشرط الحصول على عرض مناسب.
وشددت على أن مسؤولو النادي الفرنسي يريدون استعادة مبلغ 222 مليون يورو التي تم دفعها، لضم "نيمار" من برشلونة في صيف 2017، وتم إبلاغ النجم البرازيلي بهذا الأمر خلال الاجتماع.