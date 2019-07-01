وصول وفد أول دولة أفريقية إلى محافظة جنوبية لمناقشة وضع أفرادها قانونيا ومناقشة سبل تدفقهم إلى اليمن

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 401

استقبل مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحضرموت الساحل الاستاذ/هاني عبدالله البيض بمكتبه سعادة سفير دولة الصومال الشقيقة الاستاذ/عبدالله حاشي شورى والوفد المرافق له وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالجالية الصومالية والتي يختص بها مكتب الشؤون الاجتماعية .

وفي اللقاء تم مناقشة الوضع القانوني للجالية الصومالية في اليمن سواء على شكل عمالة او تجار متواجدين بشراكات قانونية او كملاك وتجار منفردين .

كما ناقش الاجتماع اوجه وسبل التنسيق بين المكاتب العمالية والجالية الصومالية ، كما تم مناقشة تسهيل وجود هذه الجاليات مع عائلاتهم باليمن او بانخراطهم للتعليم وذلك بما كفله لهم قانون وتشريعات الجمهورية اليمنية،.

وفي اللقاء اعرب سعادة السفير الصومالي والوفد المرافق له عن سعادتهم وشكرهم لجميع الحاضرين على تقديم وتوضيح جميع الاستفسارات التي تخص وجود الجالية الصومالية باليمن ،آملين من الله العلي القدير ان يمن على بلادنا بالتقدم والازدهار

حضر اللقاء كلاً من نائب مدير عام مكتب الشؤون الاستاذة/اوسان باحسين والاستاذ/عمر سالم باوزير مدير ادارة التفتيش بمكتب الشؤون والاستاذ/مجدي مبارك بو عابد القائم باعمال مدير عام الغرفه التجاريه والاستاذ/عوض سالم بن حميد نائب مدير عام مكتب وزارة التجارة والصناعة وعدد من تجار وممثلي الجالية الصومالية في بلادنا.