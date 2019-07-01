Xiаomi تغزو الأسواق بهاتف متطور وزهيد الثمن

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يستعد عملاق صناعة التقنيات الصينية Xiаomi لإطلاق هاتف جديد بمواصفات متطورة وسعر لا يتجاوز 300 دولار.
وسيأتي هاتف Mi A3 الجديد بهيكل مميز مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة Super AMOLED بمقاس 6 بوصات، ودقة عرض (2240/1080) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات بدقة Full НD+.
وستكون الكاميرا الأمامية للهاتف مثبتة في منتصف الشاشة من الأعلى، ومزودة بخاصية التعرف على الوجوه، أما الكاميرا الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وبتقنيات خاصة من "سوني" تمكنها من التقاط أدق الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.
كما سيزود بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى، بتردد 2.2 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adreno 610، وموديم Snapdrragon X12 LTE.
وسيعمل بذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة4030 ميلي أمبير، كما سيضم منفذ USB Typе-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام تشغيل Android 9 Pie.