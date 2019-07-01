ملف اغتيال الشيخ راوي العريقي - أسماء القتلة واعترافاتهم وكيف تم استدارج المجني عليه وطريقة تصفيته وعلاقة هاني بن بريك «حصري»

الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت محاضر التحقيق مع المتهمين في قضية اغتيال الشيخ راوي العريقي بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) في يناير 2016م ، عن تورط قيادي انفصالي بارز في مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وحصل مأرب برس على وثائق من محاضر التحقيق مع المتهمين الذي اعترافوا بارتكاب الجريمة .

والمتهمون الثلاثة هم : حلمي جلال محمد محسن ، سمير مهيوب ناجي علي ،عبدالله عبدالرحمن حسن الضباعي.

وبالنظر لأسماء المتهمين الواردة في محاضر التحقيق فقد تبين صلتهم بالقيادي الانفصالي هاني بن بريك.

وتضمنت اعترافات المتهمين اقرارهم بتشكيل عصابة لقتل اي رجل دين لمجرد الشك بانه ارهابي او على صلة بتنظيم القاعدة.

وكشفت محاضر التحقيق ايضا، عن الطريقة التي تمت بها تصفية وقتل المجني عليه راوي العريقي .

حيث اعترف المتهمون بتدبير حيلة لاستدرج المجني عليه ثم قتله والتخلص من جثته ورميها.

واعترف المتهمون بانهم طلبوا من المجني عليه المساعدة في نصح رفيقه عبدالله الضباعي (المتهم الثالث) كونه تارك للصلاة ، ليتم دعوته للعشاء في المطعم.

وبحسب الاعترافات تم تنفيذ الجريمة على متن سيارة بعد ان عادوا من العشاء، وكان المجني عليه يجلس في المقعد الامامي وخلفه ، المتهم الاول حلمي والذي قام باطلاق النار على راس المجني عليه من الخلف.

واغتيل القيادي في المقاومة وعضو محلي البريقة الشيخ راوي العريقي في نهاية شهر يناير العام 2016.

وعُثر على جثة الشيخ السلفي سمحان عبدالعزيز العريقي، المعروف بـ"راوي العريقي" في 31/يناير/2016م في جولة سوزوكي في مديرية الشيخ عثمان في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، وعليها آثار تعذيب.

*بن بريك ومحاولة تهريب القتلة

وعلى صلة بالموضوع قال القيادي في المقاومة الجنوبية عادل الحسني إن نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي هاني بن بريك المدعوم من أبو ظبي يرتب لتهريب المتهمين الرئيسيين في حادثة مقتل الشيخ السلفي الراوي إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة ، وهو ما يؤكد علاقة القتلة بالمدعو بن بريك.

وقال الحسني في سلسلة منشورات تابعها مأرب برس على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك الاثنين " إن هاني بن بريك الداعية السلفي المقرب من الإمارات قام ببعض الترتيبات لتهريب ثلاثة متهمين يشار إليهم بالوقوف وراء مقتل الشيخ السلفي الراوي في أواخر يناير من العام 2016 في مديرية الشيخ عثمان شمالي شرق مدينة عدن.

وقال الحسني إن بن بريك يقف خلف محاولات سابقة لتهريب الثلاثة المتهمين وهو مايعيد بشكل مماثل عملية تهريب أحد المتهمين في مقتل الشاب رأفت دمبع إلى مصر قبل أشهر.

وقال الحسني إن ملف قضية مقتل الشيخ الرواي تم إخراجه بواسطة حلفاء لهاني بن بريك من مبنى البحث الجنائي في مديرية خورمكسر.

وقال الحسني إن بن بريك طلب من المتهمين تغيير أقوالهم مقابل نقلهم إلى مصر، مشيرا في ذات الصدد بإن حوالي 25 شخصاً وجدت اسماؤهم ضمن ملف متكامل لإستهدافهم وهم رجال دين وقادة في المقاومة، وشخصيات تعارض التواجد الإماراتي في المدن الجنوبية.