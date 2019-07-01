غريفيث يسعى لإبقاء اليمن خارج التوترات في المنطقة

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أكد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، أنه يسعى لإبقاء اليمن خارج التوترات في المنطقة، خلال لقاء جمعه في العاصمة السعودية الرياض مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.
وكتب مكتب غريفيث في تغريدة على تويتر "ناقشنا السبل لإبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية، وإحراز التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودعم المملكة العربية السعودية لعملية السلام".
وأكد البيان، أن غريفيث عقد اجتماعاً "مثمراً" مع الأمير خالد نجل العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، وشقيق وزير الدفاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويتصاعد التوتر في الخليج منذ مايو (أيار) الماضي، وتفاقم مع تعرض ناقلات نفط في الخليج لهجمات اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءها رغم نفي طهران، وسط تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، بسبب العقوبات الأمريكية عليها.
ويأتي لقاء غريفيث، في وقت تعقد فيه اللجنة المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحُديدة اليمنية، اجتماعاً على متن سفينة في عرض البحر بحضور ممثلين للمتمردين، والحكومة، والأمم المتحدة، في أول اجتماع منذ فبراير(شباط) الماضي.
- أ ف ب