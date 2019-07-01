«بن سلمان»: الرياض تدعم الحل السياسي في اليمن

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قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن الرياض تدعم الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشددا على أهمية التزام "الحوثيين" بما يتوافق عليه اليمنيين.
جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، اليوم الاثنين 15 يوليو / تموز، أوضح فيها أنه أكد للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، حرص السعودية على الشعب اليمني.
وكتب نائب وزير الدفاع السعودي على "تويتر": "التقيت اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الإيرانية الإجرامية في شؤون اليمن".
وأضاف: "الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاما تاما من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم".
وفي وقت سابق، قال مارتن غريفيث، خلال زيارته إلى الرياض: "ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن"، مضيفا: "بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة".