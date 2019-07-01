وقفة احتجاجية في عرض البحر الأحمر تدق ناقوس الخطر وتطالب العالم بتدخل عاجل

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نظم اتحاد الصيادين اليمنيين، الاثنين 15 يوليو/تموز، وقفة احتجاجية في عرض البحر الاحمر ضد تواجد السفينة الايرانية "سافيز“ التي ترسو في عرض البحر منذ ثلاث سنوات دون اي مبرر.

وقال بيان صادر عن الوقفة وصل ”مأرب برس“، نسخة منه، ان السفينة الايرانية مستمرةً بتهديدها للصيادين ومعيشتهم، مؤكدا ان هذه السفينة مصدر للالغام التي يقوم الحوثي بزراعتها على طول الساحل الغربي لليمن وكذالك انتشار الالغام البحرية والقوارب المفخخة التي قتلت حتى الآن اكثر من ١٠٠ صياد يمني.

وأوضح البيان ان السفينة الايرانية عطلت نشاط نحو 30 الف صياد وحرمت مئات ألاف الأسر من مصدر دخلها الوحيد وتسببت في مضاعفة الأوضاع الانسانية في المحافظات الساحلية.

وقال الصيادون في بيانهم ”نحن هنا نعاود رفع أصواتنا واحتجاجاتنا بأسم صيادين اليمن لنخاطب ضمير العالم والمنظمات الدولية المعنية وكذلك دول التحالف العربي والسلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، بالالتفات لحال الصيادين نتيجة ماتقوم به هذه السفينة الإيرانية في مياه البحر الاحمر ووضع حد لمعاناتهم المتواصلة منذ بداية الحرب“.

وطالب البيان بسرعة وضع حل لهذه السفينة التي يمثل بقائها بقاء خطر مستمر على الصيادين وحياتهم واستمرار لقطع ارزاقهم ومصدر دخلهم ودخل اسرهم، مؤكد ان الصيادين لن يبقو مكتوفي الايدي ازاء من يسلب منهم الحق في العيش الكريم، والاستمرار في تصعيد الاحتجاج حتى يلتفت العالم لمعاناتهم.

وناشد البيتن الحكومة الشرعية وقيادة التحالف لدعم الشرعية و الامم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل الفوري والمباشر واجبار هذه السفينة على الرحيل، محملين طاقم السفينة "سافيز" وكل من يقف خلفها مسئولية الارواح التي سلبت جراء زراعة الالغام البحريه وقطع ارزاق الصيادين.

كما طالب الصيادون بفتح ملف تعويض شامل على كل الانتهاكات التي تعرضو لها من قبل هذه السفينة والاضرار التي لحقت بهم جراء تواجدها.