قوات«الجيش» تُفاجئ «الحوثيين» بعملية مباغتة ونوعية في معقلهم

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 495

حققت قوات الجيش الوطني اليوم الإثنين 2019 م تقدما جديدا في محافظة صعدة شمال البلاد.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع مهمة في جبهة الصفراء، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة.

ووفقاً للموقع الرسمي للجيش الوطني (سبتمبر نت)، نجحت قوات الجيش في عملية مباغتة ونوعية من السيطرة على سلسلة تباب «مكحلات» وتبة «راكان» وجبل «نواف» الاستراتيجي في اتجاه وادي «الاشر».

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة.