حماس تستدرج جنوداً إسرائيليين عبر تطبيق واتساب

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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باستخدام أرقام هواتف "إسرائيلية" وبالتحدث باللغة العبرية، يحاول نشطاء من حركة "حماس" الفلسطينية، التواصل مع جنود "إسرائيليين"، عبر تطبيق الهواتف الذكية "واتساب"، بغرض الحصول على معلومات استخبارية عن تحركات الجيش "الإسرائيلي" في محيط قطاع غزة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية نماذج من المحادثات التي تمت بين جنود "إسرائيليين" ونشطاء "حماس" الذين عرضوا أنفسهم كجنود في وحدات أخرى في الجيش، بهدف الحصول على معلومات استخبارية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين: كثفت "حماس" جهودها للحصول على معلومات استخبارية من القوات الإسرائيلية المتمركزة حول قطاع غزة.

وأضافت: عرّف نشطاء "حماس" أنفسهم على الإنترنت كإسرائيليين، وتواصلوا مع القوات عبر خدمة رسائل "واتساب" (WhatsApp) وفي بعض الأحيان قدموا المعلومات التي تمكنوا بالفعل من الحصول عليها عن تحركات القوات بهدف الحصول على معلومات إضافية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الماضي عن كشف محاولات قام بها نشطاء "حماس" للتواصل مع جنود عبر حسابات موقع "فيسبوك"، ومحاولات أخرى لاختراق هواتف نقالة أو أجهزة حاسوب لجنود إسرائيليين.

ولم يتضح ما إذا كان نشطاء "حماس" قد حصلوا بالفعل على معلومات استخبارية، ولكن الجيش الإسرائيلي يقول: إن هذه المحاولات باءت بالفشل.

وقالت "يديعوت أحرونوت": لم تنجح معظم هذه المحاولات في المقام الأول بسبب الوعي في الجيش الإسرائيلي والمستوى العالي من التأهب.

ولكنها استدركت: إحدى هذه المحاولات التي بذلت في الشهر الماضي كانت ناجحة، ما تسبب بحالة من القلق في أوساط القيادة العسكرية الإسرائيلية.

وكشفت في هذا الصدد النقاب أن جندياً في وحدة المظليين، تلقى رسالة على خدمة مراسلة "WhatsApp" من رقم غير مألوف، وتم إرسال الرسالة من قبل شخص عرّف نفسه كعضو في وحدة أخرى يطلب معلومات بما في ذلك عن موعد مغادرة المظليين للمنطقة.

وأضافت: عندما يتم استبدال القوات تتزايد عدد الحوادث، مثل القتل العرضي الأخير لأحد نشطاء "حماس" يوم الخميس في شمال قطاع غزة، وهو الحادث الذي اشتمل على اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن إطلاق النار كان سوء فهم.

وتابعت في هذا الصدد: عند تبديل القوات تكون القوات المغادرة أقل يقظة في أيامها الأخيرة في الميدان، أما الوافدون الجدد فيكونون أقل دراية بالمخاطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن (الجندي) المظلي الذي تم الاتصال به من خلال التطبيق رفض الكشف عن أي شيء، على الرغم من أن المتصل عرض عليه معلومات، بغرض نيل ثقته، لا ينبغي أن تكون في يد أي شخص خارج وحدته.

وقالت: إن المظلي نبّه قادته، وفُتح تحقيق في كيفية حصول "حماس" على هذه المعلومات.

واكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول في بيان: إن الجيش الإسرائيلي على دراية بنشاط العدو ويتابع جهوده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ندعو جميع الأفراد العسكريين والمدنيين إلى التصرف بحذر ومسؤولية.

وفي قطاع غزة، لم يصدر رد فعل فوري من حركة "حماس"، حيال هذه التقارير.