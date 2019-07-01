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السعودية تكشف مصير الطائرات المسيرة التي هاجمت قاعدة الملك خالد..

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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قالت وسائل إعلام سعودية إن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت طائرتين تابعتين للمليشيات الحوثية

وذكرت قناة "العربية" السعودية أن مصادرها في اليمن أفادت "بتدمير الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مناطق مدنية في خميس مشيط".

كما "دمرت الدفاعات الجوية طائرة حوثية مسيرة ثانية في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو السعودية" بحسب القناة.

وكانت المليشيات الحوثية قد أعلنت "مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية بعسير ومواقع عسكرية أخرى في المملكة العربية السعودية، بطائرات مسيرة".

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