تحذير من المملكة... والوليد بن طلال يتوعد

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أصدرت شركة "المملكة" القابضة، التي يرأس مجلس إدارتها، الملياردير، رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، تحذيرا هاما، اليوم .
وأعلنت الشركة في بيان لها، عن "استقبالها لعدد من الاتصالات، حول ما يقوم به أفراد وجماعات، مستغلين بذلك اسم شركة المملكة القابضة وشعارها وبياناتها الرسمية لإبرام العقود والاتفاقيات الاستثمارية الوهمية، لتحقيق مصالح شخصية بخصوص عدة أنشطة، منها نشاط الاستثمار بالتداول في البورصة العالمية، التي تؤكد شركة المملكة القابضة انها لا تمت لها بصلة وتخلي مسؤوليتها منها"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ونوهت شركة "المملكة" القابضة، بأنه "تم تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات الحكومية المختصة عن هؤلاء الأفراد والجماعات".
كما حذرت شركة "المملكة" القابضة "كل من تسول له نفسه باستخدام أو باستغلال كيان واسم شركة المملكة القابضة وكيانات وأسماء شركاتها التابعة او اسم رئيس مجلس إدارتها، الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، أو أحد مسؤوليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بها أو بهم بالملاحقة القانونية".