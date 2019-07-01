”غريفيث“ يلتقي ”بن سلمان“ ويطالبه بتحييد اليمن عن الصراعات الاقليمية

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قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الاثنين 15 يوليو/تموز 2019م، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع الجانب السعودي بشأن اليمن.
وفي تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، أكد ”غريفيث“ إنه عقد اجتماعا مثمرا مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في مدينة جدة.
وأوضح أنه جرى في الاجتماع مناقشة إبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية، واحراز التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودعم السعودية لعملية السلام.
ومن المتوقع أن يلتقي ”غريفيث“ خلال زيارته للسعودية الرئيس عبدربه منصور هادي لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر، بسبب موقفه من اتفاق ستوكهولم، وسيتجه عقب إنهى زيارته للسعودية إلى صنعاء للقاء ميليشيا الحوثي، في إطار محاولاته لاسئناف المفاوضات.