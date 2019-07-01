الوكيل القرشي : نسعى ان يكون موسم هذا الحج موسما متميزا ووفق مواصفات عالية

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ناقش وكيل وزارة الأوقاف المشرف العام على لجان الحج طارق القرشي، اليوم، بمقر مكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة، الترتيبات الجارية لخدمة الحجاج اليمنيين لموسم حج هذا العام 1440هجرية، والتي تتمثل بإستقبال الحجاج ومخيمات المشاعر والخدمات الإضافية وخدمة رعاية الحجاج في مكة المكرمة.
وأكد القرشي خلال زيارة وفد ممثلي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية برئاسة محمد معاجيني رئيس قطاع حجاج ساحل البحر الأحمر إلى مكتب شؤون حجاج اليمن ، على أن يكون موسم هذا الحج موسماً متميزاً، يُقدم فيه خدمة أفضل للحجاج وفق مواصفات عالية، وذلك من خلال وضع الخطط المشتركة التي تساهم بالرقي بالعمل بالشكل الذي يُمكِن الحاج اليمني من أداء شعيرة الحج بيسر وسهولة.
واطلع القرشي على الخطط والبرامج التي باشرتها المؤسسة استعداداً لخدمة ضيوف الرحمن اليمنيين ، مثمناً هذه الجهود التي تأتي في سياق الترتيب والتنسيق لخدمة الحجاج وفق أعلى المعايير والجودة، وبكفاءة عالية، مبُديا كافة التعاون والتنسيق المشترك بين قطاع الحج ومؤسسة الطوافة. حضر اللقاء عارف البركاني مدير عام الحج والعمرة، وأحمد القمادي مدير عام مركز المعلومات بقطاع الحج والعمرة.