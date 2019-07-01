جوازات ”مأرب“ تزف البشرى

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن فرع مصلحة الجوازات في محافظة مأرب (شرق اليمن)، اليوم الاثنين 15 يوليو/تموز، عن وصول دفعة جديدة من دفاتر جوازات السفر وتدشين العمل في طباعة دفاتر أخرى.

وقالت المصلحة "نبشر الإخوة المواطنين بأن الدفاتر توفرت وسيتم طباعة جميع المعاملات من شهر فبراير وحتى الان".

ونتيجة لانعدام دفاتر الجوازات وتأخر وصولها من المصلحة الرئيسية، يعاني المئات من المواطنين منذ أشهر للحصول على جواز سفر يمني.