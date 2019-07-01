الوكيل القرشي : نسعى ان يكون موسم هذا الحج موسما متميزا ووفق مواصفات عالية جوازات ”مأرب“ تزف البشرى ترتيبات لاعادة فتح منفذ حدودي مع ”السعودية“ في ”صعدة“ ماذا يحصل للجسم عند تناول التمور يوميا؟ السعودية ترفع أسعار البنزين رسميا.. وشركة أرامكو تكشف عن التسعيرات الجديدة الإخوان المسلمون يصدرون بيانا موجها لدولة الكويت يعلنون موقفهم ويؤكدون المقبوض عليهم أبرياء عاجل : مجلس الامن يتخذ قرار جديد بالاجماع يخص اليمن 35 دولة تدعم الصين في قمعها ضد مسلمي الإيجور بينها 3 دول خليجية أردا توران صداع في رأس برشلونة بالفيديو .. الفرق بين تصرف ترامب وأوباما مع ذبابة قاطعت خطاباتهما
كشفت مصادر يمنية وسعودية، اليوم الاثنين 15 يوليو/تموز، عن ترتيبات لاعادة افتتاح منفذ البقع الحدودي مع السعودية، لاستقبال الحجاج اليمنيين.
وقال ضابط وحدة السيطرة والتحكم باللواء الأول حرس حدود "فيصل آل عفراء"، في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“ ان العمل جار على قدم وساق لافتتاح منفذ الخضراء خلال الايام القادمة لاستقبال ضيوف الرحمن كمرحله اولى.
كما أكدت وسائل اعلام سعودية انه سيتم إعادة العمل في منفذ الخضراء الحدودي مع دولة اليمن أمام حركة عبور الحجاج والمسافرين.
و”البقع“ هو المنفذ الحدودي البري لليمن مع السعودية ويبعد عن صعدة حوالي 150 كلم وعن نجران أقرب منطقة سعودية 100 كلم، وقابله منفذ الخضراء السعودي التابع لمنطقة نجران.