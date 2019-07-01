السعودية ترفع أسعار البنزين رسميا.. وشركة أرامكو تكشف عن التسعيرات الجديدة

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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رفعت السعودية أسعار البنزين في السوق المحلية، ابتداء من الأحد، بشكل رسمي، ما أثار ضجة واسعة.

وقالت شركة "أرامكو"، إنها رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية، ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال.

وأوضحت أرامكو في بيان لها، أن "تعديل أسعار البنزين يأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه، وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية".

وأثار القرار ردة فعل شعبية غاضبة للغاية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.