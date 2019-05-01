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عاجل : مجلس الامن يتخذ قرار جديد بالاجماع يخص اليمن

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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اقر مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين بالإجماع تمديد عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة.

وبحسب القرار سيمدد للبعثة الاممية مدة ستة أشهر إضافية.

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