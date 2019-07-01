أردا توران صداع في رأس برشلونة

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يسعى جالطة سراي لاستعادة لاعبه الدولي أردا توران، والمعار إلى باشاك شهير من برشلونة.
ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن توران يرتبط بعقد مع برشلونة حتى يونيو/حزيران 2021، ويسعى النادي الكتالوني للتخلص منه هذا الصيف، بأي مقابل، حتى لا يرحل الصيف المقبل بشكل مجاني.
ويرغب المدرب التركي الشهير فاتح تريم في إعادة توران إلى جالطة سراي، من أجل الاستفادة من خبراته في دوري أبطال أوروبا.
ولا يحق لجالطة سراي التعاقد مع توران إلا بموافقة برشلونة، حيث سيتواصل مع النادي الإسباني من أجل قطع إعارته لباشاك شهير وبيعه لهم.
وسيعرض برشلونة الأمر على باشاك شهير أولًا، حيث ستكون له الأولوية لضمه، أما في حالة رفض ضمه، سيضطر برشلونة لقطع إعارته وبيعه لجالطة سراي.