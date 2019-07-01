بالفيديو .. الفرق بين تصرف ترامب وأوباما مع ذبابة قاطعت خطاباتهما اتفاق جديد بين اليمن وتركيا من 4 نقاط وزيارة مرتقبة لمسئول بارز اردوغان يرد على تهديدات السفن التركية في شرق المتوسط التي تنقب عن النفط مسئول كويتي يعلن : هذا ما أردنا في الكويت إيصاله للسعودية من غضبتنا دولة مآرقة ومتآمرة وخطرها أشد على الخليج - البحرين تفتح النار على قطر والسبب برنامج تلفزيوني نال من الملك إعلان مهم وسار لليمنيين في السعودية وتوجيهات من الملك سلمان تخصهم اشتعال المعارك في هذه الجبهة والطيران يتدخل وينفذ غارات مركزة ودقيقة الملك سلمان يستقبل 3 رؤساء وزراء سابقين خارج الرياض - من هم وماذا بحث معهم؟ أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم تأخروا عن الوصول واغلقوا منافذ الحديدة - عراقيل حوثية جديدة وتواطؤ اممي مستمر
لا جدال بالطبع أن الرئيسين الأمريكيين دونالد ترامب، وباراك أوباما مختفلين تماما كأشخاص وكرؤساء.
“إندبندنت” قارنت بين تصرف الرئيسين مع “ذبابة” قاطعتهم في أثناء خطاباتهم.
وخلال خطاب لترامب في البيت الأبيض بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، قاطعته ذبابة، فقام بإبعادها بيده سريعا، وقال ترامب: كيف دخلت الذبابة إلى البيت الأبيض، أن لا أحبها، لا أحب الذباب”.
ومقارنة بأوباما الذي قاطعته ذبابة في أثناء حواره مع قناة “CNBC” عام 2009، وقال الرئيس السابق عن الذبابة: اخرجي من هنا.
ورد الصحفي وقتها: هذه أسوأ ذبابة رأيتها.
وحافظ أوباما على هدوئه المعتاد، وعاد للحديث:”كان هذا رائعا، أين كنا، يبدو أنها حصلت على حلوى”.