بالفيديو .. الفرق بين تصرف ترامب وأوباما مع ذبابة قاطعت خطاباتهما اتفاق جديد بين اليمن وتركيا من 4 نقاط وزيارة مرتقبة لمسئول بارز اردوغان يرد على تهديدات السفن التركية في شرق المتوسط التي تنقب عن النفط مسئول كويتي يعلن : هذا ما أردنا في الكويت إيصاله للسعودية من غضبتنا دولة مآرقة ومتآمرة وخطرها أشد على الخليج - البحرين تفتح النار على قطر والسبب برنامج تلفزيوني نال من الملك إعلان مهم وسار لليمنيين في السعودية وتوجيهات من الملك سلمان تخصهم اشتعال المعارك في هذه الجبهة والطيران يتدخل وينفذ غارات مركزة ودقيقة الملك سلمان يستقبل 3 رؤساء وزراء سابقين خارج الرياض - من هم وماذا بحث معهم؟ أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم تأخروا عن الوصول واغلقوا منافذ الحديدة - عراقيل حوثية جديدة وتواطؤ اممي مستمر
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات بلاده تعمل على ضمان أمن سفنها شرق المتوسط رغم كل التهديدات، لافتا إلى أن تركيا تتابع عن كثب التطورات في مصر وتحركات السعودية الإمارات.
وقال أردوغان، في تصريح أدلى به خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع رؤساء تحرير عدد من وسائل الإعلام في اسطنبول، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، إن تركيا "مستمرة في اتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة محاولات تجاهل حقوق ومصالح تركيا وجمهورية قبرص التركية شرق المتوسط".
وأشار إلى أن سفينتي التنقيب التركيتين "فاتح" و"ياووز"، وسفينة "بربروس خير الدين باشا" البحثية مستمرة في عملها في المنطقة رغم جميع التهديدات. وأضاف الرئيس التركي: "هناك وحدات من القوات البحرية والجوية التركية تعمل على ضمان أمن هذه السفن".
وأردف أردوغان، مواصلا حديثه في السياق ذاته، أن تركيا "تتابع عن كثب جميع التطورات في دول المنطقة وعلى رأسها إسرائيل ومصر وليبيا والجزائر وتونس"، وكذلك "جميع تحركات السعودية والإمارات في منطقة الخليج".
وأردف أن بلاده تتابع أيضا جميع الأحداث في جنوب آسيا في أفغانستان وباكستان والهند، كما تتابع عن كثب قضية العقوبات الأمريكية على إيران، وكل ما يحدث في البلقان وشرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى، لأن جميع التطورات في تلك المناطق "يصل تأثيرها إلى تركيا".