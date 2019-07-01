مسئول كويتي يعلن : هذا ما أردنا في الكويت إيصاله للسعودية من غضبتنا

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كشف وليد الطبطبائي عضو مجلس الأمة الكويتي السابق، أن هدف الغضبة في الكويت من التقرير المُسئ الذي أذاعته قناة العربية السعودية عن قطر وذكرت فيه الكويت، هو إيصال رسالة أن أهل الكويت كلهم أصحاب قطر وكذلك أصحاب السعودية.
وكتب "الطبطبائي" عبر حسابه على "تويتر" :" ما أراد الكويتيون إيصاله من خلال غضبهم على #قناة_العربية هو ببساطة أن أهل #الكويت كلهم اصحاب #قطر وأهل الكويت كلهم اصحاب #السعودية ، فلا يصح أن يقال اصحاب قطر أو اصحاب السعودية في الكويت!".
وتابع ": وما نحبه للسعودية نحبه لقطر مالا نقبله لقطر لانقبله للسعودية ونحن حزينون لما جري بين البلدين".
ونالت تغريدة النائب الكويتي السابق، إعجاب مئات النشطاء في الكويت، كما قامت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بإعادة تغريدها على صفحتها.
وطالبت وزارة الخارجية الكويتية قناة العربية بالاعتذار عن الإساءة للكويت، مستنكرة الزج باسم الكويت في الخلاف الحاصل بين الأشقاء في الخليج، مؤكدة في الوقت ذاته أن جهود الكويت متواصلة لرأب هذا الصدع وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع.