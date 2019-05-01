دولة مآرقة ومتآمرة وخطرها أشد على الخليج - البحرين تفتح النار على قطر والسبب برنامج تلفزيوني نال من الملك

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، أن «برنامج (ما خفي أعظم) والذي بثته قناة الجزيرة مساء يوم أمس وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة (حد وصفه)، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة (ويقصد قطر) ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها» .

وتابع آل خليفة «ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه».

وشدد وزير الخارجية البحريني على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.

وكانت فضائية الجزيرة تناولت يوم امس في برنامج ماخفي اعظم، ما اعتبرته علاقة القيادة في البحرين بتنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات اغتيال ضد معارضين لنظام الحكم .

وبحسب برنامج "ما خفي أعظم" فان المخابرات البحرينية جندت قياديا في القاعدة لقيادة خلية لاغتيال معارضين بحرينيين.

وقال ان ثلاثة مسؤولين في جهاز الأمن الوطني تورطوا في المخطط بتكليف مباشر من ملك البحرين.

وقالت قناة الجزيرة ان قائمة الاغتيال ضمت قياديين سياسيين في المعارضة البحرينية على رأسهم عبد الوهاب حسين.

واشارت ان ملك البحرين تدخل شخصيا لدى الرياض للإفراج عن محمد صالح قائد خلية الاغتيال.