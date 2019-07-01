إعلان مهم وسار لليمنيين في السعودية وتوجيهات من الملك سلمان تخصهم

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، الاحد بدء استقبال طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين المقيمين في أراضي المملكة، عبر منصات إلكترونية، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن تجديد هوية زائر لليمنيين المقيمين في المملكة، جاء بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتشمل إجراءات التجديد لهوية زائر لليمنيين، كل من انتهت صلاحية تأشيرة زيارته بتاريخ 16 مارس 2019م، أو قبل أو بعد التاريخ ذاته، على أن يقوم طالب تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية بتسديد الرسوم عبر نظام سداد بأجهزة الصراف الآلي، وطباعة هوية زائر المجددة في نفس اليوم من منصة أبشر، قبل نهاية يوم 28 يوليو/ تموز الجاري، وفق إعلان مديرية الجوازات السعودية، نشرته وكالة واس الخميس.

وبدأت المملكة في منح هوية زائر برسوم مخفضة لليمنيين على اراضيها، كأجراء إنساني يواكب ما تشهده اليمن من حرب وصراع مستمر منذ خمس سنوات.