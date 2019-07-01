إعلان مهم وسار لليمنيين في السعودية وتوجيهات من الملك سلمان تخصهم اشتعال المعارك في هذه الجبهة والطيران يتدخل وينفذ غارات مركزة ودقيقة الملك سلمان يستقبل 3 رؤساء وزراء سابقين خارج الرياض - من هم وماذا بحث معهم؟ تراجع طفيف في أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم تأخروا عن الوصول واغلقوا منافذ الحديدة - عراقيل حوثية جديدة وتواطؤ اممي مستمر تركي آل الشيخ يدخل خط المواجهة الساخنة بين الكويتيين والسعوديين على مواقع التواصل الكويت تعلن موقفها من تصنيف جماعة الإخوان «إرهابية» أكبر رواق ثقافي يمنيّ في صنعاء يتهدده الإهمال والأمطار مسؤول حكومي يهاجم غريفيث بخصوص أحكام الاعدام الحوثية مذيعة قناة العربية تشغل غضب الكويتيين بسبب خمور قطر والحكومة ترد
اعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، الاحد بدء استقبال طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين المقيمين في أراضي المملكة، عبر منصات إلكترونية، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن تجديد هوية زائر لليمنيين المقيمين في المملكة، جاء بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك لمدة ستة أشهر.
وتشمل إجراءات التجديد لهوية زائر لليمنيين، كل من انتهت صلاحية تأشيرة زيارته بتاريخ 16 مارس 2019م، أو قبل أو بعد التاريخ ذاته، على أن يقوم طالب تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية بتسديد الرسوم عبر نظام سداد بأجهزة الصراف الآلي، وطباعة هوية زائر المجددة في نفس اليوم من منصة أبشر، قبل نهاية يوم 28 يوليو/ تموز الجاري، وفق إعلان مديرية الجوازات السعودية، نشرته وكالة واس الخميس.
وبدأت المملكة في منح هوية زائر برسوم مخفضة لليمنيين على اراضيها، كأجراء إنساني يواكب ما تشهده اليمن من حرب وصراع مستمر منذ خمس سنوات.