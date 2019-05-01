اشتعال المعارك في هذه الجبهة والطيران يتدخل وينفذ غارات مركزة ودقيقة

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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تشهد جبهة ناطع في محافظة البيضاء (وسط اليمن) اليوم الاثنين ، معارك عنيفة بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية الانقلابية.

ونقل مأرب برس عن مصادر عسكرية ميدانية بجبهة ناطع قولها ان «اشتباكات عنيفة تدور منذ الصباح وحتى اللحظة (الثانية ظهرا) بين ابطال الجيش الوطني والميليشيات الحوثية وسط تقدم لأبطال الجيش وباسناد من طيران التحالف».

وبحسب المصادر فان طيران التحالف استهدف بـ 4 غارات مركزة ودقيقة تجمعات وآليات للميليشيات الحوثية في كل من البرك وباحواص والكبار في ذات الجبهة.