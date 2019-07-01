الملك سلمان يستقبل 3 رؤساء وزراء سابقين خارج الرياض - من هم وماذا بحث معهم؟

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة الاثنين 3 رؤساء وزراء لبنانيين سابقين هم: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وحضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراءالسعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.