إعلان مهم وسار لليمنيين في السعودية وتوجيهات من الملك سلمان تخصهم اشتعال المعارك في هذه الجبهة والطيران يتدخل وينفذ غارات مركزة ودقيقة الملك سلمان يستقبل 3 رؤساء وزراء سابقين خارج الرياض - من هم وماذا بحث معهم؟ تراجع طفيف في أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم تأخروا عن الوصول واغلقوا منافذ الحديدة - عراقيل حوثية جديدة وتواطؤ اممي مستمر تركي آل الشيخ يدخل خط المواجهة الساخنة بين الكويتيين والسعوديين على مواقع التواصل الكويت تعلن موقفها من تصنيف جماعة الإخوان «إرهابية» أكبر رواق ثقافي يمنيّ في صنعاء يتهدده الإهمال والأمطار مسؤول حكومي يهاجم غريفيث بخصوص أحكام الاعدام الحوثية مذيعة قناة العربية تشغل غضب الكويتيين بسبب خمور قطر والحكومة ترد
استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة الاثنين 3 رؤساء وزراء لبنانيين سابقين هم: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.
وحضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراءالسعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.