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سبأفون .. أصالة وتواصل

تراجع طفيف في أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم

الإثنين 15 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 170

أسعار الصرف اليوم الاثنين

الدولار  

شراء 572

بيع 578

السعودي

 شراء 150.60 

بيع 152

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