الملك سلمان يستقبل 3 رؤساء وزراء سابقين خارج الرياض - من هم وماذا بحث معهم؟ تراجع طفيف في أسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم تأخروا عن الوصول واغلاقوا منافذ الحديدة - عراقيل حوثية جديدة وتواطؤ اممي مستمر تركي آل الشيخ يدخل خط المواجهة الساخنة بين الكويتيين والسعوديين على مواقع التواصل الكويت تعلن موقفها من تصنيف جماعة الإخوان «إرهابية» أكبر رواق ثقافي يمنيّ في صنعاء يتهدده الإهمال والأمطار مسؤول حكومي يهاجم غريفيث بخصوص أحكام الاعدام الحوثية مذيعة قناة العربية تشغل غضب الكويتيين بسبب خمور قطر والحكومة ترد في عهد المليشيا .. سكان صنعاء يعودون إلى زمن الحطب حيلة حوثية جديدة لتعويض نقص عدد مقاتلي الجماعة ونشطاء يحذرون
أسعار الصرف اليوم الاثنين
الدولار
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بيع 578
السعودي
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بيع 152